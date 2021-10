Uitgekookt AA Gent dompelt Racing Genk in crisis: 0-3

Racing Genk is in vrije val. In een weinig hoogstaande maar evenwichtige eerste helft rondde Samoise op slag van rust een Gentse tegenstoot fraai af. Bezus maakte er op het uur 0-2, waarna RC Genk geen vuist meer kon maken. In de slotfase stak Tissoudali het mes nog wat dieper in de Genkse wonde.

Beide ploegen hadden donderdagavond nog een zware Europese verplaatsing afgehaspeld, en dat was er in de openingsfase aan te zien. Het tempo lag laag, doelgevaar was erg schaars. Aan goede intenties geen gebrek bij Racing Genk, maar het ontbrak de bekerwinnaar aan precisie en scherpte. Bovendien heerste Ngadeu tegen Onuachu, die amper in het stuk voor kwam. Pas iets voor het halfuur barstte de partij los. Vandevoordt stond pal oog in oog met Fortuna en ook aan de overzijde stond Bolat goed te keepen. De ex-goalie van Genk redde knap op pogingen van onder meer Bongonda en Onuachu. Net op het moment dat Genk de wedstrijd helemaal onder controle had, sloeg AA Gent genadeloos toe, nota bene na een hoekschop van Trésor. Samoise zette een lang uitgesponnen dubbelpass op met Fortuna en rondde af alsof hij nooit iets anders gedaan had: 0-1. Schitterende inspanning van de Gentse youngster. Net als tegen West Ham krijgt Genk op slag van rust een domper van jewelste te verwerken. Genk met het mes op de keel. Na een uur spelen werd de opdracht zo mogelijk nog wat zwaarder. Lucumi ging veel te wild in op Bezus, die maar wat graag tegen de grond ging. De Oekraïner zette de elfmeter (tot twee keer toe) feilloos om. Hein Vanhaezebrouck dierf het niet aan om te kijken, maar kon toch juichen. Het is mede door dit soort onbesuisde acties dat Lucumi nog geen droomtransfer realiseerde. De Limburgers oogden aangeslagen, maar hadden enkele minuten later dé kans om terug in de wedstrijd te komen. Ito voelde Bolat komen en legde gepast breed, Onuachu lepelde de bal over de lege doelmond. Misschien wel typerend voor het Genk van de laatste weken. Gent had gewonnen spel, John van den Brom haalde zich de toorn van het publiek op de hals door publiekslievelingen Ito en Heynen naar de kant te halen. De Buffalo's hielden met de vingers in de neus stand. Meer nog, na een snelle counter draaide Tissoudali Sadick in de knoop, om vervolgens de 0-3 staalhard voorbij Vandevoordt te knallen.