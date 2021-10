Bryan Heynen snoeihard na nieuwe nederlaag: "Inzet is Genk onwaardig"

Genk bevindt zich in de hoek waar de klappen vallen. Zondagavond ging de bekerwinnaar in eigen huis met de billen bloot tegen een sterk AA Gent. Aanvoerder Bryan Heynen was na de zesde nederlaag in zeven wedstrijd snoeihard voor zichzelf en zijn ploegmaats.

Bryan Heynen is doorgaans de man die zijn woorden zorgvuldig wikt en weegt, maar voor de micro van Eleven Sports liet de aangeslagen aanvoerder van Genk zich gaan. "Mooi voetbal is op dit moment bijzaak. We moeten terug naar de basis en dat is de over-mijn-lijk-mentaliteit. De inzet is Genk onwaardig. Dat moeten we er dringend terug inkrijgen", aldus Heynen.

"We missen efficiëntie in beide zestien meters. Kansen creëren is mooi, maar je bent er niets mee als je ze niet afmaakt." John van den Brom was bij een deel van het publiek de gebeten hond na deze nieuwe nederlaag. "Het zijn de spelers die het op de mat moeten brengen", geeft Heynen aan. "Het is normaal dat er naar de coach wordt gekeken, zo gaat dat in het voetbal. Maar iedereen draagt verantwoordelijkheid."

Genk blijft achter met 17 op 36 en moet AA Gent naast zich dulden. "Dat we verloren tegen een rechtstreekse concurrent? Dat is op dit moment totaal onbelangrijk. Een 0-3-thuisnederlaag kan gewoon niet bij Racing Genk", besluit Bryan Heynen.