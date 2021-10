"Bye bye" en "Morgen ontslagen": fans zijn zeker over John van den Brom

Het bestuur van KRC Genk was nog duidelijk voor de match tegen Gent dat de positie van John van den Brom niet ter discussie stond.

Maar na de 0-3 tegen AA Gent zou dat zomaar opnieuw anders kunnen zijn. De manier van spelen was ondermaats en bovendien was het de zesde nederlaag in zeven matchen.

Einde verhaal?

Tot op heden is er nog geen weet van een Raad van Bestuur in Genk en dus ook nog geen concreet nieuws over een mogelijk ontslag.

Toch zijn diverse supporters via de sociale media nu al zeker: John van den Brom wordt de volgende coach die op het al te drukke trainerskerkhof terecht zal komen.

Voor het eerst in ruim twee jaar weer naar een wedstrijd van KRC Genk geweest. Verheugde me er enorm op, maar het werd één groot drama. Vrees dat Van den Brom z’n langste tijd gehad heeft. #GNKGNT #JPL — Michel Mulders (@michelmulders) October 24, 2021

#GNKGNT Van de Brom wordt ontslagen. Dat kan niet anders. — Henk (@henkbetuwe) October 24, 2021

Les jours de vandenbrom sont comptés — Pickaert Joek (@PickaertJ) October 24, 2021

Van den Brom-Koeman- ole wie vliegt eerst dat is de vraag voor @sjotcast — vanhoomissenT (@t_vanhoomissen) October 24, 2021