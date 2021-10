KRC Genk zet assistent John van den Brom op straat

Een dag na de 0-3-nederlaag tegen AA Gent nam KRC Genk afscheid van Dennis Haar. De assistent van John van den Brom was minder dan een jaar aan de slag in de Cegeka Arena.

Racing Genk behoudt het vertrouwen in John van den Brom, maar neemt per direct afscheid van Dennis Haar. De 45-jarige assistent van John van den Brom was nog geen jaar actief bij Racing Genk. Voordien was Haar aan de slag bij AZ, Jong PSV en Utrecht. Met Dennis Haar verliest John van den Brom zijn rechterhand.

"Voorlopig gaan Domenico Olivieri en Michel Ribeiro een meer prominente rol opnemen binnen de technische staf. De club gaat op zoek naar een geschikte vervanger om het trainersteam te versterken", klinkt het op de webstek van de Limburgers.