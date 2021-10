Van kwaad naar erger bij Genk: "Op een eigen corner? Dat is toch onwaarschijnlijk"

Genk leed zondagavond een pijnlijke nederlaag tegen AA Gent in het eigen stadion. En analist Jacky Mathijssen zag dat ze nog steeds in hetzelfde bedje ziek zijn.

Genk dwong aanvallend wel nog kansen af, maar wrong ze allemaal de nek om. Daar verwees Hein Vanhaezebrouck ook naar. "Waarom ze er niet ingaan? Is het vertrouwen, pech of kwaliteit? Ik weet het niet. Het is in ieder geval schrijnend", aldus Mathijssen in HBvL.

Maar verdedigend scheelt er nog meer. "Bij balverlies vind ik het wel pijnlijker. Zeker naar het druk zetten toe, naar afspraken toe, duels winnen, gecoördineerd druk zetten. Ik kan me niet voorstellen dat daar niet op is gehamerd. De kleine dingen vallen op dit moment verkeerd. Het verdedigen van stilstaande fases was hét gespreksonderwerp, nu krijgt Genk een goal tegen na een eigen corner. Dat is toch onwaarschijnlijk?"