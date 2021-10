Hein Vanhaezebrouck op dreef na derde zege in week tijd: "Het is niet allemaal hoera" & "we zijn ontsnapt"

AA Gent boekte zondag in Genk haar derde zege in acht dagen tijd, zonder daarin ook maar één doelpunt te slikken. Hein Vanhaezebrouck was na afloop opgetogen met het resultaat en de sprong die de Buffalo's in het klassement maken: "Maar het is niet dat het nu ineens allemaal hoera is."

"Deze zege is heel belangrijk, zeker gezien de resultaten van de andere ploeg. We maken een enorme sprong en staan plots op drie punten van plaats vier. We hadden een heel lange achtervolgingsrace verwacht, maar we zijn er nu al bijna bij. Dit doet deugd, maar we staan absoluut nog nergens", aldus Hein Vanhaezebrouck, die zijn ex-ploeg nog wat dieper in het dal duwde.

Het was de 0-1 van Samoise op slag van rust die Racing Genk de adem afsneed. "We mogen niet vergeten dat Genk verschillende kansen had om te scoren. Dankzij ons schitterend doelpunt konden we met ongelooflijke boost de kleedkamers in. Ik heb tijdens de rust heel veel opmerkingen moeten maken, want we zijn ontsnapt."

Gent won uiteindelijk oververdiend met 0-3 in de Cegeka Arena en staat zo plots op gelijke hoogte van de Limburgers in het klassement. "Laat ons eerlijk zijn: de cijfers van vanavond zijn vertekend. Het verschil was zeker niet zo groot als de uitslag doet vermoeden, als er al een verschil was. Wij waren een stuk efficiënter dan we gewend zijn. En bij hen liep het vooral daar mis. We zijn tevreden dat we de ploeg zijn met de minste doelpunten tegen, maar we moeten door de cijfers heen kijken. Dat deden we toen het minder liep en dus nu ook. We hebben veel kansen weggegeven, dus het is niet allemaal 'hoera'", besluit Hein Vanhaezebrouck.