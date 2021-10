Hein Vanhaezebrouck: "Dit was niet de beste Bezus, dáár moet hij nog stappen in zetten"

Samoise was onvermoeibaar op de rechterflank en scoorde een heerlijk doelpunt, Tissoudali en Depoitre bezorgden de Genk-defensie een lastige avond. Achterin heerste Ngadeu tegen Onuachu. Maar misschien was Roman Bezus wel de meest opvallende Buffalo zondagavond.

De Oekraïner stroopte zoals steeds de mouwen op in balverlies. Hij strooide bovendien met goede passjes en lokte een strafschop uit, die hij tot twee keer toe feilloos omzette. Toen Hein Vanhaezebrouck op de persconferentie gevraagd werd of dit de beste Bezus was, antwoordde de T1 van de Buffalo's in zijn gekende stijl.

"Neen, dit is niet de beste Roman Bezus! Ik ben tevreden over zijn wedstrijd. Hij brengt de ploeg veel drive bij en werkt keihard. Daarnaast is hij altijd aanspeelbaar. Maar zijn probleem is en blijft dat hij fantastische zaken afwisselt met vreemde acties. De juiste beslissingen maken, daar draait het om. Keuzes maken blijft een werkpunt voor Roman. Voor mij was trouwens Laurent Depoitre de beste man op het veld vanavond", gaf Hein Vanhaezebrouck aan.