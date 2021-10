Vandenbempt laat zich uit over situatie John van den Brom: "Dat zal meespelen" en "Als ze die vier matchen niet winnen ..."

Bij Genk is het crisis. John van den Brom heeft het ondertussen zelf gezegd. Wat met zijn positie? Peter Vandenbempt heeft een antwoord.

"Er werd snel gespeculeerd over de positie van de trainer. Dat viel me op", aldus Peter Vandenbempt in zijn analyse bij Sporza.

"En in de kleedkamer en op het veld zijn er weinig signalen te merken dat het scheef zou zitten. Maar goed: het was vorig jaar ook al kantje boord, maar toen bleef hij overeind omdat hij de derde coach was dat jaar en de match die hij moest winnen in Charleroi ook won."

Crisis bezweren

"Toen werden ze nog bekerwinnaar en eindigden ze op een haartje van de titel. Dat zal nu wel een overweging zijn, maar de bekerwedstrijd en de matchen tegen Zulte Waregem, Cercle Brugge en Beerschot moeten wel allemaal gewonnen worden eigenlijk."

"Anders komt opnieuw op tafel wat altijd op tafel komt te liggen: John van den Brom is echt een goede trainer als het goed loopt, maar een crisis bezweren is voor hem heel wat moeilijker."