Fluitconcert voor John van den Brom na vervangingen: "Spelers die ik normaal nooit zou wisselen in deze situatie"

In de 0-3-nederlaag tegen AA Gent haalde Genk-coach John van den Brom in de tweede helft met Junya Ito en Bryan Heynen twee absolute sterkhouders naar de kant. De Genk-aanhang liet zijn ongenoegen blijken, maar na afloop gaf Van den Brom aan dat er meer aan de hand was.

"Junya en Bryan gaven tijdens de pauze al aan dat ze last hadden", vertelde Van den Brom na afloop. Over wat er precies scheelt en de ernst van de blessures wilde de Nederlander niets kwijt. Dat het publiek niet opgezet was met de vervangingen, kon Van den Brom dan ook goed plaatsen.

"Dat zijn spelers die je normaal nooit wisselt. Zeker niet in deze situatie. Ik ben een heel groot-Ito fan. Hij kan om het even wanneer een wedstrijd openbreken. Maar als het niet meer gaat, dan moet je dat respecteren."

Hein Vanhaezebrouck: "Heeft ons geholpen"

Ook Hein Vanhaezebrouck kwam in zijn analyse terug op het gefluit van het Genkse publiek. "Ik wist het zelfs dat Ito last had... Feit is dat het Genk-publiek zich tegen de ploeg gekeerd heeft na de wissel van Ito. En dat heeft ons zeker geholpen in de slotfase."