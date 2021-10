John van den Brom windt er geen doekjes om: "Ja, het is crisis" & "Logisch dat er kritiek komt"

Genk worstelt met zichzelf. Nog niet eens zo lang geleden was de bekerwinnaar in staat om de tegenstander aan flarden te voetballen. Het contrast met wat Genk in de tweede helft tegen de Buffalo's op de mat legde, was immens. Coach John van den Brom was na afloop nuchter in zijn analyse.

"We speelden een verdienstelijke eerste helft. Ik zag een ploeg die vertrouwen probeerde te tanken door met veel dynamiek en energie te spelen. We kenden wat pech in de afronding en op slag van rust kregen we dan die grote teleurstelling te verwerken (de 0-1 van Samoise, nvdr.). In de tweede helft konden we er geen vervolg aan geven. Ik zag een elftal zonder ook maar een greintje zelfvertrouwen. En dat is heel vervelend om te constateren", gaf Van den Brom terecht aan.

Na de nederlaag bij West Ham wilde Head of Football Dimitri de Condé het woord 'crisis' niet in de mond nemen. Drie dagen later doet John van den Brom dat wél. "Ja, het is crisis. Deze slechte reeks hoort niet bij onze ambitities en bij de kwaliteiten die deze groep bezit. Het ergste vind ik dat ik spelers zie die geen vertrouwen meer hebben. Ik zag sommige spelers dingen doen die ik al lang niet meer gezien heb."

"Ik ben zwaar teleurgesteld en zal slecht slapen vannacht. Maar morgen is dat weer anders. We moeten hier samen weer uitgeraken en ik weet dat er kritiek is. Dat is logisch, want het hoort bij het voetbal. Of ik ontgoocheld ben in mijn spelers? Neen, daarvoor hebben ze me de voorbije maanden al veel te veel plezier bezorgd", besluit de Nederlander.