Spektakel na ongelooflijke VAR-chaos: KRC Genk maakt indruk tegen zwak Gent, Karetsas doet monden openvallen met wereldgoal

KRC Genk heeft zondagavond met 4-0 gewonnen van KAA Gent. Een wereldgoal van Karetsas en een knap uitgespeeld doelpunt van Tolu maakten het verschil na onwaarschijnlijke VAR-chaos in de eerste helft.

KRC Genk ontvging zondagavond KAA Gent in de Cegeka Arena. Ze deden dat met de verwachte elf namen. Hjulsager begon bij Gent, net als Watanabe en Gudjohnsen. Drie wijzigingen in vergelijking met de match tegen KV Kortrijk.

De thuisploeg nam de wedstrijd meteen helemaal in handen. Na acht minuten spelen trilden de netten een eerste keer. Bangoura trapte op Vandenberghe die de bal niet kon pakken, waardoor het leer wat ongelukkig in doel ging.

Complete VAR-chaos

Maar het Genkse feestje ging niet door, er werd buitenspel gezien van Sadick, voor het doelpunt. Na 14 minuten ging de Gentse doelman nog eens pijnlijk in de fout. Hij kwam véél te laat uit zijn doel, waardoor Tolu sneller bij de bal was. Vandenberghe botste dan met Tolu dus ging de bal op de stip.

Maar opnieuw geen Genks feestje, de strafschop van Steuckers werd gered door Vandenberghe die zo zijn fout kon rechtzetten. Twee minuten later deed Tolu de netten opnieuw trillen... Maar opnieuw mocht er niet gevierd worden, en over deze fase gaat nog veel gesproken worden. Bonsu Baah dribbelde in het strafschopgebied van Gent, terwijl hij hard in de rug werd geduwd waardoor hij viel.

Hij gaf de bal nog op tijd bij Tolu die binnentike. Alleen zag de VAR hands van Bonsu Baah, nadat die op de grond werd geduwd. Het doelpunt werd afgekeurd en de Limburgers mochten een strafschop nemen. Een zéér opmerkelijke beslissing van de arbitrage. Tolu zette zich achter de bal en trapte naast, waardoor Genk na 20 minuten aan twee gemiste strafschoppen en twee afgekeurde doelpunten zat.

En dat leek erin te hakken, want Gent nam na alle tegenslag even over. Alleen bleek het vooraan keer op keer te weinig te zijn bij de Buffalo's. Vanzeir te plat in zijn acties, terwjil Gudjohnsen voor een leeg doel gewoon naast trapte. Goed zag het er allemaal niet uit.

Toptalent Karetsas doet monden openvallen

Maar toen kwam een klasseflits die eindelijk de 0-0 van het bord kon vegen. Karetsas maakte een absolute wereldgoal met een uithaal van buiten het strafschopgebied. Het 17-jarige toptalent schilderde het leer op heerlijke wijze voorbij Vandenberghe. Gent had nog enkele mogelijkheden met afgeweken schoten, maar 1-0 bleef de ruststand.

Na de pauze namen de Limburgers het spel ook weer meteen in handen. Na 50 minuten spelen kon Tolu de voorsprong verdubbelen, na een mooie Genkse aanval. De Buffalo's zagen sterretjes, terwijl Genk dichter bij de 3-0 kwam dan Gent bij een aansluitingstreffer.

De wedstrijd werd nadien op een redelijk rustig tempo uitgespeeld. Spannend werd het niet meer na de eerste helft, maar over een gebrek aan spektakel mogen we zeker niet klagen vandaag. Supersub Oh werkte kort voor tijd de 3-0 binnen na een heerlijke assist van Hrosovsky en deed er enkele minuten later nog een schepje bovenop door het leer voor een tweede keer binnen te tikken, opnieuw op aangeven van Hrosovsky.

Genk blijft zo leider met 37 punten, vier meer dan Club Brugge. KAA Gent blijft laatste in de Champions' Play-offs met 23 punten. De drie titelfavorieten hebben dit weekend de toon gezet...