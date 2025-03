Niet Lardot, maar Boucaut komt het uitleggen en hij laat er geen twijfel over bestaan na Genk - Gent

Het was een heel erg bizar moment in de wedstrijd tussen KAA Gent en KRC Genk. Bij een doelpunt van Genk werd de goal afgekeurd ... en omgezet in een strafschop. Het Referee Department is nu tussengekomen in de zaak.

KRC Genk kwam via Tolu Arokodare op voorsprong, maar de VAR keurde het doelpunt af. In aanloop naar het doelpunt werd Bonsu Baah omvergelopen door Samoise, en Tolu tikte de bal in doel.

De VAR greep in en Boterberg moest naar de beelden gaan kijken. Het werd een strafschop in plaats van een doelpunt - en de strafschop werd gemist. Uiteindelijk zou de match wel op 4-0 eindigen, maar er was toch veel te doen over de zaak.

Het Referee Department heeft ondertussen in Under Review een duidelijk statement ingenomen over de zaak. En de slotsom is dat Genk zich wel degelijk bestolen mag voelen in deze zaak - al was de eindstand dus ook in hun voordeel.

Genk benadeeld

"Zonder omwegen: op dit moment was het een fout van de VAR om tussen te komen voor het doelpunt", aldus gewezen scheidsrechter en huidig coördinator bij de VAR Alexandre Boucaut. "Het doelpunt had moeten goedgekeurd worden."

En wat met het mogelijke handspel van Lopes da Silva? "Er leek inderdaad iets aan de hand, maar er was geen duidelijk bewijsmateriaal. Dat ontbrak een beetje", aldus nog Boucaut.