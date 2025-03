Serge Gumienny velt zijn oordeel over afgekeurde goal van Tolu

Opmerkelijke fase in Genk-Gent zondagavond. Een doelpunt van Genk werd afgekeurd, maar de Limburgers kregen wel een strafschop.

Bonsu Baah werd neergehaald, maar Tolu legde de bal wel in het mandje. Na een VAR-tussenkomst en het herbekijken van de beelden door ref Boterberg werd de goal afgekeurd, maar kreeg Genk wel een strafschop.

Ex-scheidsrechter Serge Gumienny begrijpt niet wat er allemaal gebeurde. “Ik snap niet waarom die goal van Tolu afgekeurd werd. Zogezegd omdat Bonsu Baah de bal met de hand raakte nadat hij omver geduwd werd, maar dat gebeurde onvrijwillig in volle val met zijn steunarm”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

“Als het schot van Tolu nu was afgeweken op de hand van Bonsu Baah, dan kon ik wel begrijpen als het doelpunt was afgekeurd, maar dat was hier duidelijk niet het geval. De VAR had gewoon moeten laten begaan”, gaat hij verder.

De eerste beslissing van Boterberg was dan ook de juiste. Het doelpunt had volgens Gumienny gewoon goedgekeurd moeten worden. Gelukkig had deze fase uiteindelijk weinig invloed op het resultaat van de wedstrijd.

Ook in enkele andere wedstrijden was het niveau van de scheidsrechters van bedenkelijk niveau. De arbitrage heeft volgens Gumienny geen goede start van de play-offs genomen.