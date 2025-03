🎥 Onbegrijpelijke fase in Genk-Gent: Doelpunt afgekeurd, maar strafschop in de plaats

KRC Genk speelt op dit moment in eigen huis tegen KAA Gent. Er is aardig wat ophef over een strafschopfase.

In minuut 13 was er al een eerste strafschopfase in het duel tussen de leider en de Buffalo's. De bal ging op de stip voor Genk, nadat Vandenberghe een fout maakte op Tolu. Boterberg wees meteen naar de stip. Doelman Vandenberghe zette echter zijn eigen fout recht door de bal van Steuckers te pakken. Nauwelijks enkele minuten later ging de bal wel tegen de netten. Al werd Baah omvergelopen door Samoise, toch tikte Tolu de bal in doel. De VAR greep in en Boterberg moest naar de beelden gaan kijken. Het doelpunt werd afgekeurd, maar Genk kreeg wel een penalty. Tolu ging na de eerdere misser van Steuckers achter de bal staan, maar hij trapte de bal naast. Iedereen dacht dat Boterberg de beelden moesten bekijken omdat Baah mogelijk hands maakte bij de controle van de bal, maar blijkbaar was het daar niet voor... De beelden van deze fase kan je hieronder bekijken. Deze fase is dan ook weer meer dan voer genoeg om de komende dagen over te discussiëren. ⚽️ GOAL: Arokodare

🇧🇪 Genk 1-0 KAA Gentpic.twitter.com/cIvYyOmSVY — Goals Xtra (@GoalsXtra) March 30, 2025





