Union begint Champions' Play-offs met stevig signaal en springt voorlopig over Club Brugge, tienkoppig Antwerp ziet af

De Champions' Play-offs zijn begonnen, en wel met een stevig signaal van Union. Dat springt meteen over Club Brugge naar de tweede plaats, met in het achterhoofd dat blauw-zwart zondag Anderlecht ontvangt. Union zet de play-offs in met een ruimschoots verdiende zege tegen een tienkoppig Antwerp.

Met Machida en Van de Perre in het team hield Pocognoli het op twee wijzigingen in vergelijking met de laatste competitiematch. Dat waren er bij Ulderink dubbel zoveel. De amper 20-jarige Bozhinov kreeg de loodzware opdracht om Alderweireld te vervangen. Daarnaast waren er ook nog basisplaatsen weggelegd voor Odoi, Bataille en Balikwisha.

Ulderink had zo een defensief middenveld in gedachten dat de aanvallen van Union moest afstoppen, maar dat plan viel al snel in duigen. Reeds voor de match was de indruk dat het meeste enthousiasme langs de Union-kant te vinden was. De thuisploeg was helemaal opgenaaid voor het begin van de Champions' Play-offs en blonk uit in zijn handelsmerk: op de juiste momenten druk zetten en de bal veroveren.

David troeft Bozhinov af

Zo dwong USG in de openingsminuten een eerste hoekschop af en die resulteerde ook in een eerste doelpunt. Antwerp kon niet wegwerken toen de bal opnieuw in het pak werd gekopt. Khalaili duwde van dichtbij binnen (1-0). Bozhinov ging aan het truitje van David hangen maar kon hem ook zo niet stoppen. De sterke spits ging gewoon door en schoot de 2-0 in de linkerbenedenhoek.

Alles naar wens dus voor Union na het openingskwartier, uitgezonderd het uitvallen van Boufal. Een meevaller was ook dat de plotse aansluitingstreffer afgekeurd werd. Het voorzetschot van Kerk kwam er na enkele schijnbewegingen op het juiste moment. Balikwisha kon niet meer missen, maar de VAR zag hem ook nipt buitenspel staan.

Een Antwerpse goal afgekeurd en goedgekeurd

Antwerp verdapperde wel wat in het derde kwartier en Balikwisha en Kerk draaiden de rollen eens om. Balikwisha kreeg de ruimte om voor te zetten, Kerk kon binnentikken. Alleen was het de vraag of Antwerp opnieuw een doelpunt afgekeurd zou zien. De lijnrechter vlagde voor buitenspel maar had zich ernstig vergist. De 2-1 telde deze keer wél.

Wie dacht dat Antwerp met veel hoop richting kleedkamers kon, kwam bedrogen uit. Bataille verloor op slag van rust Niang uit het oog, volgens ref Laforge trapte Buzhinov de USG-speler nog aan. Bozhinov moest zo met zijn tweede geel van het veld en Ivanovic maakte er van op de stip 3-1 van. Twee doelpunten en een man verschil: dit was de definitieve beslissing in deze wedstrijd.

Veel kopzorgen bij Antwerp

De vraag was enkel of de score nog hoger zou oplopen. Lammens trachtte dat te vermijden op pogingen van Ivanovic en Fuseini. De hieropvolgende corner van El Hadj werd door Machida via Riedewald binnengekopt (4-1). Deman dwong Moris nog tot een voetredding, maar Antwerp blijft toch vooral achter met veel kopzorgen. Dat werd ook nog eens gedemonstreerd bij de 5-1 van Ivanovic: RAFC werd andermaal simpel opgerold.