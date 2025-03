Degryse wijst naar één man bij Royal Antwerp FC: "Zal niet alleen bij missen van Europees voetbal blijven"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Royal Antwerp FC verloor zaterdag met ruime cijfers van Union SG. Het werd een 5-1-nederlaag voor de troepen van Andries Ulderink.

Royal Antwerp FC liet zaterdag maar heel weinig zien en werd helemaal ingeblikt door Union SG. Marc Degryse keek vreemd op van de wedstrijd.

“Ik snapte niets van alle beslissingen van Andries Ulderink voor en tijdens de match. Er is op het internet weinig te vinden over Ulderink, en ook deze wedstrijd komt daar beter niet op voor hem”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

De keuze voor de opvolger van Jonas De Roeck deed al de wenkbrauwen fronsen en dat is nu nog maar eens helemaal bevestigd, zo zag de analist.

“Ulderink is een keuze van Overmars; die laatste kan niet tevreden zijn over hoe zijn keuze is uitgedraaid. Ik vrees dat Antwerp voor het tweede jaar op rij geen Europees voetbal haalt”, gaat hij verder.

En het zal niet alleen bij het missen van Europees voetbal blijven. “Als het waar is dat Van den Bosch en Lammens moeten verkocht worden, Chery en Odoi zijn 36... — hoe wil Overmars daar volgend seizoen eigenlijk een competitieve ploeg op de been brengen?”