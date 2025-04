Peter Vandenbempt maakt wel heel straffe vergelijking over Royal Antwerp FC

Royal Antwerp FC verloor afgelopen weekend met 5-1 van Union SG. Peter Vandenbempt spaart The Great Old alvast niet.

Royal Antwerp FC opende de Champions’ Play-offs met een ferme oplawaai. Het kreeg maar liefst vijf doelpunten om de oren in het Dudenpark.

“Het was een kat-en-muisspel in het eerste halfuur”, zo stelt analist Peter Vandenbempt vast bij Sporza. Net als bij Anderlecht heeft de trainerswissel nog niet veel opgeleverd.

“Ook daar geen sprake van een trainerseffect met Andries Ulderink bij Antwerp, die duidelijke keuzes probeerde te maken, maar die kwamen als een boemerang terug in zijn gezicht”, gaat hij verder.

Vandenbempt haalt er zelfs een straffe vergelijking bij. “Dit Antwerp - en dat is een grapje dat al even rondgaat - is er even erg aan toe als Tribune 2.”

“De kranen staan er klaar om af te breken, maar deze ploeg moet toch nog even proberen in de play-offs om Europees voetbal af te dwingen”, besluit Vandenbempt.