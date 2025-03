Naast een VAR-voorstander blijven - Kerk pepert Antwerp een les in realisme in en zegt wat nu moet gebeuren: "Het is iedereen zijn schuld"

Het zal allemaal wat realistischer moeten. Die les wil Gyrano Kerk iedereen bij Antwerp meegeven met het oog op het verderzetten van de play-offs.

Realisme, dat hoeft niet noodzakelijk te betekenen om met elf achter de bal te kruipen. Er kan ook realistisch omgegaan worden met de manier waarop een ploeg kansen moet creëren. Dat was een probleem op het veld van Union. "We hadden in de eerste helft iets eerder moeten herkennen dat we één tegen één stonden voorin. Dat hadden we meer moeten uitbuiten", is de analyse van Kerk.

Directer voetbal had Antwerp vaker in die zone kunnen brengen. "Dan moeten we het daar zoeken en niet van achteruit mooi willen opbouwen." Voorts duidde Kerk de uitsluiting van Bozhinov aan als cruciaal moment. "Als je met 2-1 en met elf de rust haalt, valt er nog heel veel te halen. Met tien man wordt het gewoon heel lastig. Zij gaan dan heel geduldig achterin die bal rondspelen. Je komt ergens toch een man tekort."

Antwerp wil geen herhaling van vorig seizoen

Een Antwerpse comeback heeft er alleszins nooit ingezeten. "Misschien was er nog iets mogelijk als we heel snel de 3-2 konden maken, maar Union bleef heel geduldig. Niemand wil de eerste wedstrijd in de play-offs met 5-1 verliezen." Zo duikt al snel een grote vrees op als een donkere wolk boven de Bosuil. "Niemand wil dat het een herhaling van vorig seizoen wordt."

Een heel klein lichtpuntje is misschien dat hij en Balikwisha elkaar bij momenten nog wel vonden. "Uiteindelijk win je maar verlies je samen. Het is iedereen zijn schuld. Als aanvallers wil je gewoon doelpunten maken, assists geven, belangrijk zijn voor het team. Jammer dat ons eerste doelpunt afgekeurd werd. Als het op een gegeven moment 2-2 wordt, denk ik dat het nog heel moeilijk voor hen wordt."

Mentaal oplapwerk bij Antwerp

Bij het doelpunt van Kerk ging de vlag omhoog, terwijl op de beelden toch snel duidelijk te zien was dat het geen buitenspel was. "Gelukkig is de VAR er, laat mij het daarop houden." Kerk weet wat nu noodzakelijk is bij Antwerp. "Er is mentaal oplapwerk nodig. Volgende week is er weer een wedstrijd en dan moeten we er veel beter mee omgaan."