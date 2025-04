'Antwerp zou alvast openstaan voor een verkoop: Celtic stuurt scout naar België en ziet drie spelers schitteren'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Er zullen deze zomer weer heel wat spelers vertrekken bij Antwerp. Celtic zou deze zomer nog eens een poging kunnen doen om Michel-Ange Balikwisha over te nemen, terwijl het ook twee spelers van Union in de gaten houdt.

Het zal een drukke zomermercato worden bij Antwerp. Tijdens de play-offs kunnen alle spelers die hopen op een mooie transfer zich nog in de kijker proberen te spelen.

Afgelopen weekend stuurde Celtic al een scout naar het Dudenpark, dat meldt The Scottish Sun. Die kwam kijken naar Michel-Ange Balikwisha, al vielen er ook twee Union-spelers op.

Antwerp verloor de wedstrijd met 5-1, al was Balikwisha wel goed voor een assist. Celtic is duidelijk nog steeds zeer geïnteresseerd in de winger, die het grootste deel van het seizoen al moest missen wegens blessures.

Zijn contract loopt af na volgend seizoen en volgens het Schotse medium staat Antwerp open voor een verkoop. Verder vielen nog twee spelers van Union SG op.

Dan gaat het over Noah Sadiki en Franjo Ivanovic. De twee speelden zich al heel het seizoen serieus in de kijker en mogen deze zomer hopen op een transfer.