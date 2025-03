Union weet heel goed wat het verschil zal maken in de strijd met Genk en Club Brugge: "Of we te vroeg afgeschreven zijn?"

Union is geweldig van start gegaan in de Champions' Play-offs, dat zullen ze bij Genk en Club Brugge ook gezien hebben. Ondanks die 5-1 tegen Antwerp beseft Union dat de kans groot is dat de duels tegen de titelconcurrenten allesbepalend zullen zijn.

"We hebben een goed collectief", stelt trainer Sébatien Pocognoli tevreden vast. "We doen alles samen en dat wordt ook de sleutel in de play-offs. We hebben de David gezien die we wilden zien. Hij heeft zijn snelheid en gewicht in de strijd gegooid. Deze prestatie is een goede basis maar zegt niets over het vervolg van de play-offs. We zullen in deze play-offs enkel succes boeken als we echt eens een reeks kunnen neerzetten."

De uit blessure terugkerende Castro-Montes zag een Union dat bevrijd speelde. "Ik had het gevoel dat Antwerp nooit in de wedstrijd kwam. Ik denk dat het ook wel onze verdienste is dat ze het moeilijk hadden. Natuurlijk hebben zij ons ook wel een handje geholpen." Het was misschien een geslagen ploeg, Union heeft die dan wel maar mooi geklopt. "Als je de eerste wedstrijd verliest, kan het snel gaan", weet hij als geen ander.

Vierluik tegen Club en Genk heel belangrijk

De strijd met Genk en Club kan losbarsten. "We spelen eerst tegen de drie ploegen die onder ons staan. Eigenlijk moeten we die drie matchen winnen, al is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Als we met een goed gevoel naar dat vierluik kunnen met tweemaal Club en tweemaal Genk als tegenstander, vatten we die westrijden ook op een andere manier aan. Die zullen heel belangrijk worden."

Castro-Montes verwacht dus dat de beslissing bovenaan in die partijen zal vallen. Kamiel Van de Perre herhaalde het relaas van zijn coach over het neerzetten van een reeks. "Ik had niet meer weerwerk van Antwerp verwacht, we hebben gewoon onze taken goed uitgevoerd. Wij spelen om zoveel mogelijk goals te maken. Misschien heeft dat op het einde nog belang. Zolang we naar voren kunnen trekken, doen we dat."

Union gaat elke match voor winst

De buitenwereld zet Union voorlopig toch best bij de titelkandidaten. "Of we te vroeg zijn afgeschreven? Het is niet aan mij om te zeggen wie er moet afgeschreven worden en wie niet. We bekijken het bij Union wedstrijd per wedstrijd, maar willen wel elke wedstrijd winnen, of we nu titelkandidaat genoemd worden of niet. We hebben niet over vorig seizoen gesproken maar gewoon ons gericht op het nieuwe tijdperk."