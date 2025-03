Meteen einde seizoen voor smaakmaker van Union SG? Sébastien Pocognoli komt al met eerste update

Sofiane Boufal moest geblesseerd het veld verlaten tegen Antwerp. Union Saint-Gilloise houdt zijn vingers gekruist voor zijn Marokkaanse tovenaar.

Terwijl het Dudenpark juichte voor het tweede doelpunt van de avond, was Sofiane Boufal veel minder vrolijk. De nummer tien van Union kronkelde van de pijn na een contact in de buurt van het Antwerpse strafschopgebied. Zijn gebaar leek aan te geven dat er iets in zijn dij was losgeschoten.

"Het lijkt een spierblessure te zijn", bevestigde Sébastien Pocognoli tijdens een persconferentie. Voordat hij meer details gaf: "Hij heeft last van de achterkant van zijn dij."

"Over het algemeen zijn er drie stadia in dit soort gevallen: een verkramping, een verrekking of een scheuring. Als het een van de eerste twee is, is er hoop hem terug te zien. Als het een scheuring is... wordt het een race tegen de klok", vervolgt de trainer van Union.

"We gaan nog geen conclusies trekken, hij zal maandag een scan ondergaan. Maar het is zeker dat we een speler verliezen die heel belangrijk voor ons zou zijn in deze Play-offs. Hij zou een meerwaarde hebben brengen. Hij was erg teleurgesteld, wij ook omdat we voelden dat hij vanavond een heel goede wedstrijd zou gaan spelen", concludeert Pocognoli over hem.

Anouar Ait El Hadj verving hem op invalbeurt en deed het goed: "De manier waarop hij traint is opmerkelijk, de concurrentie met Sofiane is gezond, hij heeft laten zien dat hij er klaar voor is. Marc Giger kan ook een optie zijn, we hebben geen tekort aan oplossingen."