Doet Union SG mee voor de titel? "We zullen nogal wat met elkaar communiceren in de komende weken"

Union Saint-Gilloise heeft gisteravond Antwerp verpletterd door met 5-1 te winnen. Hiermee bevestigt de club haar ambities in de Play-offs.

Union wist dat er op hen werd gewacht na de nederlaag in Genk tijdens de laatste wedstrijd van de reguliere competitie. Het team heeft zaterdagavond de zaken rechtgezet: "We starten de Play-offs goed, de overwinning is verdiend. Vanaf het begin van de wedstrijd wilden we Antwerp geen ademruimte geven, we namen de wedstrijd in handen met tempo, intensiteit, kracht in de duels", legt Anthony Moris uit.

"Het vroege doelpunt hielp ons ook om wat meer bevrijd te spelen, we zijn daarop blijven bouwen, de omstandigheden speelden in ons voordeel met dat afgekeurde doelpunt bij 2-0 en die rode kaart, die verdiend was. In de rust zeiden we tegen elkaar dat we wilden blijven aanvallen", vervolgt de Luxemburgse doelman.

Met deze ruime overwinning neemt Union voorlopig de tweede plaats van Club Brugge over en zet het Anderlecht op vijf punten achterstand voor de topper van zondag. Een eerste sterke boodschap aan de concurrentie? "Dit is pas de eerste van de tien wedstrijden, vanaf zondag zullen andere ploegen ook hun boodschap overbrengen, we zullen nogal wat communiceren in de komende weken (gelach)", tempert Moris.

Is Union beter voorbereid dan andere jaren voor de Play-offs?

Het andere positieve punt van de avond is de terugkeer van Alessio Castro-Montes, die geblesseerd was sinds januari: "Hij is een ervaren speler, die de Belgische competitie kent en deze Play-offs, het is iemand die met veel passie speelt. Samen met Anan Khalaili zal het goed zijn, we hebben dat nodig om te blijven groeien, zij moeten elkaar pushen, het team zal er baat bij hebben."

Alleen viel Boufal geblesseerd uit. "Toen ik Sofiane zag, dacht ik meteen dat het een spierscheur was, maar het lijkt mee te vallen, hij heeft nog wat kracht in de hamstrings. Ik hoop dat het niet te ernstig is. Hij heeft maar tien minuten gespeeld, maar je ziet dat hij een speler is die gemaakt is voor dit soort wedstrijden."

"Anouar Ait El Hadj past goed in zijn rol, hij neemt steeds meer ruimte in de kleedkamer. Hij kwam een beetje stil binnen maar begint zich te manifesteren, er is nog steeds Mathias Rasmussen op de bank, Charles Vanhoutte die zal terugkeren, we hebben nog wat troeven in handen, het is een mooi team om het seizoen af te sluiten", besluit Moris.