Jelle Bataille doet bij Antwerp totaal niet mee aan paniek: dit zijn de redenen waarom hij het nog helemaal ziet zitten

Paniek is vaak een slechte raadgever. Dat proberen ze bij Antwerp dan ook te vermijden, zonder blind te zijn voor de pijnpunten. Jelle Bataille weet ook wel dat Antwerp komend weekend tegen Club Brugge een heel ander gelaat moet tonen.

Het mag zeker niet elk weekend een slachtbank worden zoals in het Dudenpark. Tegen Union was één van de meest opvallende beslissingen wel de keuze van trainer Ulderink om Chery op de bank te zetten. Miste Antwerp daardoor ook creativiteit? "Niet meteen. Ik denk dat er wel een paar mooie kansen gekomen zijn en dat we misschien iets langer de bal konden bijhouden. Union zette ook wel heel veel druk."

Het was duidelijk dat Antwerp niet gewapend was tegen de pressing van Union. "Zeker in de eerste twintig minuten zaten ze overal kort op de man", moet Bataille toegeven. "Daar hadden we iets makkelijker onderuit moeten spelen. Zij onderschepten altijd die eerste pass, waardoor zij veel energie in hun spel konden steken en wij achter de feiten moesten aanlopen."

Geen beterschap na ontslag De Roeck

Ondertussen zijn we haast een maand na het ontslag van Jonas De Roeck. De hand van Ulderink in het spel van Antwerp is nog niet echt te zien. "Op training is het enorm te zien", repliceert Bataille. Reden nummer 1 om erin te blijven geloven: op een gegeven moment moet het effect van de trainerswissel toch impact hebben. Reden nummer 2 om positief te blijven: als het niveau op training goed is, moet het in een match ook kunnen.

Ook voor de start van de Champions' Play-offs waren er op dat vlak goede signalen. "We hadden een heel goede week in aanloop naar Union, iedereen was er klaar voor. Het gevoel zat wel goed. Iedereen dacht ook: het kan gewoon, we nemen een goede start van de play-offs. Als Antwerp zijnde zou het niet mogen dat je dan zo start."

Bataille rekent op Antwerp-fans

Bataille gelooft dus niet dat het een herhaling van vorig seizoen wordt. "Neen, zeker niet. Er moet nu een ommekeer gebeuren. We moeten thuis volle bak gaan. Als je wint, dan is de nederlaag bij Union doorgespoeld. We moeten duizend procent inzet tonen om de fans achter ons te krijgen. Dat maakt ook al wel wat uit. In de thuismatchen moet het gebeuren", rekent hij ook zwaar op de steun van de Antwerp-aanhang.