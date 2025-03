🎥 Eindelijk is de play-off sfeer daar! Union-spelers zéér warm onthaald, houdt Antwerp het hoofd koel in het Dudenpark?

Eindelijk is daar die echte sfeer die bij de play-offs hoort. We hebben er een tijdje op moeten wachten, maar qua beleving zit het helemaal goed voor Union - Antwerp, de opener van de Champions' Play-offs.

Toen de spelersbus met de Union-spelers ruim een uur voor de aftrap arriveerde aan het Dudenpark, werden ze aan het stadion opgewacht door een enthousiaste schare fans. Samen met een kleine groep supporters die de bus vooraf ging, gaven ze de spelers een bijzonder warm onthaal. Dat ging gepaard met de nodige gezangen, met bengaals vuurwerk en verschillende rookbommetjes.

Zo waren ook de honden uit de buurt meteen goed wakker. De brandweer hield tevens een oogje in het zeil, om ervoor te zorgen dat het niet uit de hand liep. Dat was gelukkig niet het geval. Het was enkel een positief, warm onthaal voor diegenen die het voor Union moeten waarmaken in de Champions' Play-offs. Best een opvallende actie.

Union deze keer als jagers

Union is natuurlijk wel één van die ploegen met een fanatieke supportersaanhang, maar het heeft de voorbije jaren vooral negatieve sportieve ervaringen gekend met de play-offs. Desondanks lopen ze er bij Union dit seizoen dus wel warm voor, omdat ze hopen hun achterstand op Genk en Club Brugge zo nog uit te wissen en ook nog een woordje mee te spreken in het titeldebat.

Vooral Ivanovic (foto bovenaan) en Boufal lieten zich de aandacht welgevallen en groetten de fans hartelijk. Aan Antwerp om het hoofd koel te houden tijdens wat een heet avondje in het Dudenpark kan worden. De Antwerp-spelers zijn uiteraard wel één en ander gewend, aangezien ze om de twee weken op de eigen Bosuil spelen, waar ze ook vaak vooruit gestuwd worden door de eigen fans.

In vorige seizoenen was de play-off sfeer ook al te merken op de laatste speeldag van de competitie, maar dit seizoen lag de volledige top zes voordien reeds vast. En onderaan moesten kandidaten voor de play-downs als STVV, Cercle en Dender buitenshuis spelen. Nu voelen we voor het eerst: de play-offs zijn daar. Alle ploegen nemen het best volledig op, want het is de voorlaatste keer dat ze dit meemaken.