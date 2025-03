'Nu echt wel het einde van een tijdperk bij KAA Gent'

Het hing al een tijdje in de lucht, maar nu is het definitief. Michel Louwagie zal na dit seizoen geen nieuwe contract meer krijgen bij KAA Gent. Dat is nogmaals duidelijk gemaakt, maar was al langer geen verrassing meer.

De overname KAA Gent door Baro werd minder dan twee jaar geleden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. En daaruit bleek dat de nieuwe eigenaar ook een kapitaalverhoging van 11 miljoen euro had doorgevoerd. Einde verhaal op 30 juni Ivan De Witte en Michel Louwagie bleven aanvankelijk nog een jaar aan boord, om de overgang helemaal vlot te laten verlopen. Louwagie kreeg uiteindelijk met oog op een aantal uitgaande transfers nog een jaartje extra, tot 30 juni 2025. AA Gent zwaait eind juni Michel Louwagie dus definitief uit. CEO Louwagie bleef het afgelopen seizoen toch nog verbonden aan de club als raadgever. Volgens Het Nieuwsblad is het verhaal nu dus definitief uit en zal er nog meer naar Sam Baro en Arnar Vidarsson worden gekeken. Contract niet verlengd Het contract van Louwagie loopt af op 30 juni en wordt niet verlengd. "Dat is overigens geen verrassing en gebeurt in de beste verstandhouding", klinkt het in de krant. Toch is het dus een definitief einde van een tijdperk. KAA Gent probeert ook dit seizoen Europees voetbal af te dwingen.