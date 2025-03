Terecht afgekeurde goal van Tolu? Dit zegt het reglement over deze fase

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Veel vreemde blikken zondag nadat een goal van Tolu afgekeurd werd. Maar wat zegt het reglement precies over deze fase?

Het was nogal vreemd opkijken toen het doelpunt van Tolu in de wedstrijd tegen KAA Gent afgekeurd werd, maar dat de Limburgers wel een strafschop kregen.

Wellicht dacht de wedstrijdleiding dat Tolu voordeel haalde uit de handsbal van Bonsu Baah. Die werd echter foutief gestopt door Samoise, waardoor die fase beoordeeld werd.

Maar die redenering van de VAR en Boterberg klopt niet als je de reglementen erbij haalt. Er kan alleen van hands sprake zijn als het de doelpuntenmaker is die hands maakt.

Zelfs als dat onvrijwillig gebeurt is dat de regel. Omdat Tolu in deze fase geen hands maakt, moet zijn doelpunt altijd goedgekeurd worden volgens het reglement.

De scheidsrechters maakten alvast geen goede beurt op de openingsspeeldag van de play-offs. Hopelijk gaat het snel de goede richting uit. Het enige geluk in deze beslissing was dat het uiteindelijk geen invloed had op het resultaat van de wedstrijd.

