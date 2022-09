Kapitein Bryan Heynen kopt Racing Genk in slotfase naar overwinning in topper tegen KAA Gent

Racing Genk kan met een goed gevoel en een tweede plaats de interlandbreak intrekken. Thuis tegen AA Gent werd er na een spannend maar kansarm duel 1-0 gewonnen. De Buffalo's blijven zo trappelen rond plaats 5.

Eventvolle start

Door de blessure van Joseph Paintsil koos Wouter Vrancken voor Preciado op de rechterflank en bleef Allly Samatta, die daar in het verleden ook nog speelde, op de bank. Bij KAA Gent kon Vanhaezebrouck niet rekenen op de geschorste Okumu. Hanche-Olsen verving hem in de defensie.

De start van deze topper was veelbelovend. Trésor kreeg meteen een uitstekende schietgelegenheid maar schampte zijn schot volledig richting cornervlag. Aan de overkant kreeg Gent een uitstekende mogelijkheid na slecht uitvoetballen van Munoz. Arteaga kon in extremis nog vermijden dat Samoise vrij kan afwerken.

© photonews

Een vijftal minuten later was het Vandevoordt die voetballend in de fout ging maar ook ditmaal kon Samoise niet profiteren. Het kansenrijke begin kreeg echter geen vervolg in de rest van de eerste helft. Gent zag in één fase schoten van Hong, Depoitre en Vadis afgeblokt worden en mocht aan de overkant Torunarigha bedanken die met een ultieme sliding ervoor zorgde dat Onuachu de 1--0 niet in het lege doel legde.

© photonews

Tweede helft met vertraging

Voor de tweede helft goed en wel op gang was gefloten moesten de spelers enkele minuten wachten. Supporters van Racing Genk hadden namelijk bengaals vuur afgestoken en enkele bommetjes afgestoken waardoor het doel van Vandevoordt even onzichtbaar werd.

© photonews

Nadat de rook om Vandevoordt's hoofd was verdwenen, ging Cuesta klungelen op zijn eigen helft. Cuypers snoepte de Colombiaan de bal af en kon alleen richting het Genkse doel afgaan maar had te veel tijd nodig waardoor Cuesta wonderbaarlijk nog kon terugkeren en het gevaar kon keren.

© photonews

De reactie van Genk was een fraai afstandsschot van El Khannouss maar de Belgische Marokkaan zal nog wat langer moeten wachten op zijn eerste doelpunt/assist. Davy Roef reageerde uitstekend en duwde de bal met zijn vingertoppen in corner.

En net wanneer we dachten dat Racing Genk voor de tweede wedstrijd op rij 0-0 zou spelen in de eigen Cegeka Arena, deed Bryan Heynen het stadion ontploffen. De kapitein smeet zich richting de bal na een vrije trap van Trésor en kopte de 1-0 onhoudbaar in doel.