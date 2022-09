Hein Vanhaezebrouck laakt inefficiëntie bij AA Gent: "Als je zo start, moet je het gewoon afmaken"

Voor KAA Gent werd het op het veld van Racing Genk opnieuw net niet. De Buffalo's hadden de kansen om te scoren maar gingen onderuit na een doelpunt in de 90e minuut van Bryan Heynen.

"We hebben vandaag bewezen dat we dit niveau aankunnen maar we belonen onszelf jammer genoeg niet", zucht Hein Vanhaezebrouck op de persconferentie na Genk-Gent. "We hadden minstens even veel kansen, een hogere expected goals-statistiek maar geenenkele keer tussen de palen getrapt, de jongens leken niet te willen afwerken", gaat Vanhaezebrouck verder..

Vooral in het openingskwartier kreeg KAA Gent enkele kansen, vooral na slecht uitvoetballen bij de thuisploeg. "Depoitre legt hem nog eens breed naar Samoise die drie tijden nodig heeft, dan was er de interceptie van Samoise zelf maar hij legde de bal niet af naar de vrije Hong. In de tweede helft was er nog de fase met Cuypers... Daar moeten we meer killer zijn. Als je zo goed start, moet je het gewoon afmaken", gaat Vanhaezebrouck verder.

© photonews

Want in de slotfase viel er een doelpun voor de thuisploeg nadat Gent zich "kinderlijk laat afblokken door Samatta waarna Heynen simpel komt ingelopen. Met de maturiteit die we hebben achterin moeten we ons daar niet laten wegzetten en het duel aangaan. Genk stoomt door en wij blijven ter plaatse trappelen", oordeelt de trainer van de Buffalo's.

Vermijdbare tegendoelpunten

Het is niet de eerste keer dat Gent een vermijdbaar tegendoelpunt slikt en vermijdbare punten laat liggen, dat weet HVH maar al te goed. "Op de eerste speeldag tegen Standard deden we het al, daarna kwamen er nog wedstrijden tegen STVV en Antwerp waar het anders kon lopen en tegen Charleroi brengen we onszelf te veel in de problemen. We zijn nog maar 9 speeldagen ver en ik heb al wel wat wedstrijden opgenoemd... De doelpunten vermijden die te vermijden zijn, dat is prioriteit nummer één", besluit hij.