Heynen opnieuw belangrijk voor Racing Genk: "Vorig jaar zouden we dit niet gewonnen hebben"

Als je als enige speler scoort in een 1-0 overwinning is de kans groot dat je wordt uitgeroepen tot man van de match. Die eer viel Genk-kapitein dan ook te beurt na Racing Genk-AA Gent.

Het duel leek te gaan afstevenen op een 0-0 gelijkspel nadat Roef zich in de tweede helft enkele keren moest tonen en Gent de cadeautjes niet kon afmaken die ze van de Gent-defensie kregen. Maar daar beslisten Mike Trésor en Bryan Heynen anders over na een doelpunt in de 90e minuut.

"Ik moest echt naar binnen snijden bij die vrije trap van Trésor. Dan kwam de bal maar moest ik nog duiken om hem erin te koppen. Dit is een hele opluchting na een heel lastige wedstrijd. Op het einde zat Gent er misschien wel wat door met hun Europese wedstrijden tijdens de week", denkt de Genk-kapitein.

Het is nog altijd opvallend hoe dit Genk presteert in vergelijking met vorig jaar terwil de Limburgers alleen maar kwaliteit verloren lijken te zijn. De ploeg heeft duidelik progressie gemaakt onder Wouter Vrancken. "Vorig jaar hadden we niet genoeg om die lastige wedstrijden naar ons toe te trekken. Nu lukt ons dat wel, we hebben dus wel wat stappen gezet", beseft Heynen.

Ambitie

Racing Genk blijft zo tweede in het klassement en blijft ind e achtervolging op het feilloze Antwerp. "Op dit moment kijken we enkel naar onszelf. Antwerp zal nog wel punten laten liggen maar onze ambitie is nu top 4 en daar zijn we goed mee bezig. Dat de komende wedstrijden niet al te lastig zijn? Er bestaan geen makkelijke wedstrijden. Nu komt er een weekendje rust aan en dan zullen we het wedstrijd per wedstrijd bekijken", besluit de kapitein van Racing Genk.