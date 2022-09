Vrancken en Genk komen goed weg tegen Gent: "Grootste kansen voor hen geven we zelf weg"

Ook KAA Gent heeft er niet voor kunnen zorgen dat de Genkse trein blijft doorstomen. Op een verlies tegen Club Brugge op de openingsspeeldag na, heeft Genk nog niet verloren dit seizoen.

Al hadden de Buffalo's zeker wel de kansen om te scoren maar liep het vaak mis in de afwerking. "De kansen die ze krijgen zijn diegene die we zelf weggeven", beseft ook Genk-trainer Wouter Vrancken.

"Maar ik ben verder wel fier op de jongens", gaat hij verder. "Joske (Paintsil) toonde de voorbije weken hoe belanggrijk hij was voor ons maar viel vorige week geblesseerd uit. Preciado heeft zijn rol heel goed ingevuld in de eerste helft. We hebben tegen dit Gent een goede partij gespeeld met een goede mentaliteit en heel veel overgave waardoor we op het einde ook dat doelpunt kunnen maken."

"We wisten dat er bij die vrije trap een grote zone zou vallen en Mike (Trésor) legt die bal perfect in de zone waar Heynen komt ingelopen", klinkt het.

Lof voor defensie, maar het had ook anders kunnen lopen

De voorbije 4 wedstrijden hield Genk 3 keer de nul. Na het vertrek van Lucumi staat de defensie dus opnieuw als een huis. "Aan de bal is er misschien nog te veel risico in hun spel maar Cueste en McKenzie spelen verdedigend al enkele weken op een heel hoog niveau. Ze brengen duidelijkheid achterin en het is voor hen + Vandevoordt heel leuk dat er ook clean sheets volgen", vindt Vrancken.

"Maar als we één van die cadeautjes hadden afgewerkt, had je iets anders gezegd zeker?", komt Gent-trainer Vanhaezebrouck tussen met een lach. Vrancken lacht mee zonder antwoord te geven.