René Vandereycken ziet probleem bij AA Gent: "Iets wat andere ploegen wel hebben"

AA Gent ging in de slotfase onderuit op bezoek bij Racing Genk. René Vandereycken fileert de defensie van de Buffalo's.

Analist René Vandereycken heeft de match van AA Gent met argusogen gevolgd. “Ik zou als coach niet graag een defensie hebben met Cuesta én Ngadeu”, zegt hij in Het Nieuwsblad. “Zij zijn verdedigend uitstekend en geven weinig weg, maar in balbezit zijn het toch risicopatiënten.”

Vandereycken haalt een voorbeeld aan. “Neem nu die grote kans van Cuypers na de pauze: Cuesta ging daar in de fout. Dat Cuypers niet kon profiteren, had hij aan zichzelf te danken. Hij wilde per se naar zijn rechtervoet, waardoor Cuesta nog kon terugkomen en de tackle kon inzetten. Cuypers had zijn linkervoet moeten zoeken, om zo zijn lichaam tussen de bal en de verdediger te zetten. Had Cuesta dan een tackle uitgevoerd, dan had hij wellicht Cuypers geraakt en was het tot een penalty of een rode kaart gekomen.”

Een gebrek aan efficiëntie volgens Vandereycken, iets wat hij bij andere ploegen wel ziet. “Efficiëntie is dezer dagen geen kwaliteit van AA Gent, wel van Racing Genk en ook Antwerp en dat zie je terug in het klassement. Met Antwerp, Genk en Club heb je al drie uitgesproken kandidaten voor de Champions' play-offs. Voor de vierde plek zijn er veel kanshebbers, waaronder zeker ook Gent, maar het valt te bezien hoe de kern zal omgaan met blessures, schorsingen en de Europese belasting.”