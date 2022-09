Sven Kums baalt na onnodige nederlaag: "Vergeten onszelf te belonen"

Het had zondagnamiddag helemaal anders kunnen uitdraaien in de Cegeka arena maar Racing Genk won wel met 1-0 van AA Gent na een doelpunt in de slotfase.

In de eerste tien minuten kregen de bezoekers al twee torenhoge kansen door slecht uitvoetballen bij de Limburgers. Maar zowel Depoitre als Samoise konden niet profiteren. Ook Hugo Cuypers talmde te lang toen hij in de tweede helft de bal afsnoepte van Carlos Cuesta.

Dat in het achterhoofd houdend, is het logisch dat de Buffalo's achteraf ontgoocheld waren wanneer de wedstrijd werd afgefloten bij een 1-0 stand. Ook kapitein Sven Kums beseft het maar al te goed: "We speelden een goede wedstrijd maar vergaten onszelf te belonen. Een gelijkspel had misschien nog logischer geweest want net zoals Genk hadden we het moeilijk om echte kansen bij elkaar te voetballen", klinkt het bij Kums.

Met een kwart van de competitie gespeeld staat KAA Gent op de 7e plaats in het klassement met 14/27, een matig tussenrapport. "We hadden inderdaad gehoopt op meer punten. Te vaak hebben we op een domme manier punten laten liggen, net zoals vandaag. Maar vorig jaar misten we onze start nog meer dus er is nog geen reden om te panikeren. We hebben bovendien al heel wat lastige uitmatchen achter de rug", besluit Sven Kums.