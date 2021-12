AA Gent duwt onmondig KRC Genk nog wat dieper in de put

AA Gent en KRC Genk speelden op zondag in de vooravond tegen elkaar na een intense week met ook Europees voetbal. De Buffalo's hadden de wind in de zeilen, de Limburgers allerminst. Ook op het veld was te zien wie met vertrouwen zat en wie niet.

AA Gent had niet veel redenen tot echte structurele wissels, al kwamen er uiteraard weer heel wat nieuwelingen in de ploeg in vergelijking met de match donderdag in de Conference League: rotere is het toverwoord, Vanhaezebrouck kon wel opnieuw gebruik maken van Okumu en Kums.

Tactische zet

Bij KRC Genk een ander verhaal, want Storck bracht met Juklerod, Onuachu en Eiting toch opnieuw enkele nieuwe namen tussen de lijnen. De Limburgers kopieerden min of meer het tactisch plan van Gent en gingen met drie achterin spelen, met Ito en Eiting als vleugelbacks en drie centrale verdedigers.

© photonews

© photonews

In de praktijk leek het soms op twee viermansdefensies, want Ito hield Nurio Fortuna vaak achterin en aan de overkant was Eiting meer een linksback door de aanvalslust van Samoise. Die zouden uiteindelijk ook de 1-0 opleveren: De Sart maakte het af op een inzet van de jongeling.

Gent baas boven baas

Niet dat het niet meer dan 1-0 had kunnen of moeten staan. Odjidja trapte een paar keer voorlangs, Depoitre en Tissoudali vergaten defensief gekrakeel af te straffen en Vandevoordt kon een inzet van Tissoudali neutraliseren.

Genk? Dat keek de kat wel heel erg lang uit de boom. In de eerste helft konden we een pegel van Juklerod op de lat noteren in minuut 42, verder was het al Gent dat de klok sloeg in de eerste helft. En ook in de tweede helft was de 2-0 meer nabij dan de 1-1.

© photonews

© photonews

Vadis Odjidja viel uit met een hamstringblessure, Bezus kon als invaller bijna voor de bevrijding zorgen. Ook Tissoudali en Nurio Fortuna lieten mogelijkheden om de match in een definitieve plooi te leggen helemaal liggen.

Aan de overkant kwam er in minuut 70 een tweede kans en een tweede keer een bal op de lat, deze keer een kopbal van Thorstvedt. Scoren kon Genk niet, daarvoor bracht het eigenlijk ook te weinig. Ook Gent speelde steriel in de tweede helft, maar blijft wel op twee puntjes van play-off 1. De kloof met Genk is nu toch al acht punten.