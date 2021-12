Anderlecht freewheelt met forfaitscore naar derde zege op rij: Seraing deze keer vele maatjes te klein

De topper van volgende week zondag tegen Club Brugge zou wel eens heel interessant kunnen worden. Anderlecht begint in zijn ritme te geraken en boekte zijn derde competitiezege op rij tegen Seraing. Met sprekend gemak zelfs en dat hebben we dit seizoen nog niet gezien.

Genoeg tikken gekregen, moeten ze gedacht hebben bij Anderlecht. Tegen Seraing vlogen ze er vanaf de eerste minuut in en dat loonde. Na 20 minuten stond er al 0-2 op het bord. Even de omgekeerde wereld van wat er in de beker gebeurde. Anderlecht speelde vlot, verdedigde in blok en had drang naar voor. Murillo en Gomez speelden als wingers en dat was ook te zien bij het eerste doelpunt.

Olsson, die de naam van anonieme voetballer aan het krijgen was maar de laatste weken meer verticaal begint te spelen, gaf perfect mee in de loop van Murillo. Dietsch kon de rechtsachter zijn poging nog onderscheppen, maar op de rebound van Kouame was hij kansloos.

© photonews

Twee minuten later kwam Refaelov als een volleerde spits voor zijn man aan de eerste paal en zoiets ziet die Sergio Gomez altijd. De Spanjaard - we kunnen nog steeds niet geloven voor wat een spotprijs ze die konden halen - leverde zijn achtste assist af.

Anderlecht maakte het nog voor de rust helemaal af. Zirkzee kreeg één van zijn bevliegingen en trapte heerlijk binnen. Niet makkelijk om het leer zo laag te houden vanuit die positie en zo zuiver de kruising te vinden. Heerlijk! De Nederlander heeft zoveel talent, maar laat het veel te weinig zien. Anderlecht heer en meester.

© photonews

Eindelijk een rustige avond voor Anderlecht

De tweede helft werd zo een maat voor niets. Lang geleden dat Anderlecht dat kon zeggen. Vincent Kompany zal er alvast niet rouwig om zijn dat hij eens niet moest bibberen tot het einde. De coach hoopt al lang dat zijn ploeg tegen kleinere tegenstanders de wedstrijd zo snel mogelijk dood maakt. 't Is de eerste keer dit seizoen dat het lukt. Zelfs in de 7-2 tegen KV Mechelen stond het bij de rust maar 1-1 bij de rust.

Anderlecht kon zelfs in spaarmodus gaan in de tweede helft. Er volgen nog vier matchen voor Nieuwjaar en volgende zondag willen ze iets tonen in de topper tegen Club Brugge. Dinsdag wacht al STVV. Paars-wit beperkte zich tot het houden van het clean sheet. Dat was ook al een tijdje geleden.

De inbreng van Raman en Ait El Hadj bracht wat nieuw leven in de partij. Raman drong in zijn gekende stijl aan en bracht blind voor. El Hadj nam de bal in de lucht op de slof en scoorde ook. Het zal deugd doen voor de creatieveling die de voorbije weken vooral met de beloften speelde. En zelfs Raman mocht zijn doelpuntje nog meepikken nadat Dietsch hem naar de grond trok en ook rood kreeg. Verdediger Pierrot moest in doel gaan staan, want Seraing had al vijf keer gewisseld. Raman kreeg - na wat discussie met Hoedt - toch de penalty. En scoorde: 0-5.

Een goednieuwsshow zowaar voor Anderlecht. Moeten ze dan toch rekening houden met hen?