'Invallersdoelman' Pierrot had een bijzondere vraag voor Raman net voor hij ging trappen: "Hij beloofde me het niet te doen"

Anderlecht vond in Seraing een gewillige sparringpartner. Het was negen jaar geleden dat paars-wit nog eens een forfaitscore liet optekenen. Bij de Metalo's moest er zelfs een veldspeler in doel gaan staan toen Benito Raman een penalty kreeg.

Doelman Dietsch kreeg een rode kaart nadat hij Raman omver trok en aangezien Jordi Condom zijn vijf wissels al had opgebruikt, moest verdedigende middenvelder Théo Pierrot in doel gaan staan. "Dit is de eerste keer dat mij dit scenario overkomt", kon hij er achteraf om lachen. "Dat had ik niet verwacht. We kunnen stellen dat ik hier op alle posities gespeeld heb nu"."

"Het is anekdotisch, maar je moet snel de lucht klaren. Of ik het zelf voorstelde. Ja, ik aarzelde en ging snel rond. Ik was waarschijnlijk de meest geschikte, zelfs als er niemand is die in staat is om dit soort situaties tot een goed einde te brengen."

Pierrot wou wel niet voor aap staan en vroeg een gunst aan Raman. "Ik weet niet of ik in staat ben om te duiken ... Ik probeerde naar één kant te gaan. Ik vroeg Benito Raman voordat hij schoot om geen panenka te proberen. Hij kwam naar me toe vlak voordat hij ging schieten en zei dat hij dat niet zou doen. Dus ik probeerde naar één kant te anticiperen en dacht toen dat hij mij naar het midden zou dwingen. Ik probeerde meer te bluffen dan op mijn kwaliteiten als keeper te rekenen."