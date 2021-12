Anderlecht liet voor het eerst in 9 jaar een forfaitscore optekenen: "Dit laat zien hoeveel verschillende individuele kwaliteiten we hebben"

Joshua Zirkzee liet tegen Seraing zijn enorme talent nog eens opmerken. Net voor de rust haalde hij vernietigend uit en de bal verdween in de kruising. Een goal van grote kwaliteit.

Zirkzee krijgt veel kritiek, maar kan - als hij er zin in heeft - ook enorm goed voetballen. Hij laat het soms gewoon te weinig zien. "Op dat moment waren we goed aan het pressen. Kouame gaf me de bal en Chris riep dat ik moest schieten. Ik heb dan ruimte gecreëerd en de bal ging er uiteindelijk mooi in", zei de Nederlander.

Een staaltje van zijn traptechniek, want bij velen had die bal meters over gegaan. Al focuste Zirkzee zich vooral op de collectieve prestatie. "We wisten hoe we moesten beginnen, die bekermatch zat nog vers in het achterhoofd. De winnaarsmentaliteit was er. We hebben elkaar 90 minuten op scherp gezet. We hadden nog meer kunnen scoren, maar dit is alvast verdiend."

Een prestatie waarop ze weer verder kunnen bouwen. Na Charleroi en Zulte Waregem lijkt het niveau van Anderlecht elke match te stijgen. Het is trouwens 9 jaar geleden dat Anderlecht nog eens een forfaitscore liet optekenen, toen tegen Bergen. "We hebben meedogenloos verdedigd. Dat doet ook deugd. Zo'n clean sheet is belangrijk voor de verdedigers. En aanvallend waren er vijf verschillende doelpuntenmakers. Dat laat zien hoeveel kwaliteit er is. Raman, Amuzu, El Hadj en Ashimeru konden ook goed invallen. Dat laat zien hoeveel verschillende individuele kwaliteiten we hebben.”