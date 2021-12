Drama op Stayen: Gelijkmaker in minuut 97 afgekeurd, Cercle gaat met drie punten aan de haal

Cercle Brugge is on fire. De Vereniging zette nu ook STVV opzij en klimt dankzij de derde opeenvolgende zege over Zulte Waregem naar plaats zestien. Utkus knikte Cercle op voorsprong, maar beging niet veel later een strafschopovertreding. Een kwartier besliste de razendsnelle Matondo de wedstrijd.

Weinig interesse voor STVV-Cercle Brugge: Stayen was akelig leeg. De aanwezige fans werden voor de koffie allerminst verwend door de 22 acteurs. Aan strijd en goede intenties geen gebrek, maar doelgevaar was voor de pauze erg schaars. De thuisploeg kon Didillon zelfs geen enkele keer aan het werk zetten.

Cercle Brugge maakte het STVV knap lastig met hun pressing en kwam rond het halfuur twee keer erg dicht bij de openingstreffer. Somers verlengde een lange bal in de loop van Deman, die op Steppe besloot. Nauwelijks een minuut later verslikte Konaté zich in een simpele controle, Matondo ging ervandoor en knalde de beste kans van de eerste helft op Steppe. De Antwerpenaar was de vervanger van Daniel Schmidt, die omwille van privé-redenen ontbrak bij de Kanaries.

Utkus eist hoofdrol op

Het stond in de sterren geschreven dat deze match zou opengebroken worden door een stilstaande fase. Na vijf minuten in de tweede helft was het raak. Utkus ging het hoogst en knikte de hoekschop van Hotic in doel, Cercle verdiend op voorsprong. STVV bakte er in balbezit bitter weinig van, maar kreeg hulp uit onverwachte hoek. Doelpuntenmaker Utkus trakteerde Suzuki op een waza-ari, Brüls pakte het geschenk vanop de strafschopstip uit: 1-1.

Cercle moest even bekomen van de gelijkmaker en leek bovendien wat gas te moeten terugnemen. De Vereniging keek het eerste uur niet op een inspanning meer of minder. Brüls verraste Didillon ei zo na met een afstandsschot, niet veel later pakte Didillon met een fraaie reflex uit op een pegel van Suzuki. Het was zowat het enige wapenfeit van de vorig seizoen zo doeltreffende Japanner.

Een kantelpunt, zo bleek een kwartier voor affluiten. Matondo glipte door de buitenspelval, rende de STVV-defensie aan flarden en besloot door de benen van een kansloze Steppe: 1-2. Alweer het derde doelpunt in twee wedstrijden voor de aalvlugge Welshman.

Venijn zit in de staart

STVV probeerde in de slotfase alles op alles te zetten, maar kon Cercle Brugge niet meer verontrusten. Brüls etaleerde zijn traptechniek op vrije trap, maar het leer zoefde op het dak van het doel. Matchwinnaar Matondo werd in blessuretijd nog uitgesloten. Het leek Cercle nog erg zuur op te breken. De pas ingevallen Cacace knalde in minuut 97 zowaar een afvallende hoekschop in doel. Dacht iedereen, want Kevin Van Damme werd naar het scherm geroepen door VAR Alexandre Boucaut. Suzuki bevond zich een centimeter buitenspel en hinderde Didillon. Bernd Hollerbach liet zijn ongenoegen iets te duidelijk blijken en kreeg ook nog een rode kaart onder de neus geduwd

Cercle Brugge wint opnieuw, voor de derde opeenvolgende wedstrijd. De Vereniging klimt over Zulte Waregem naar de 'veilige' zestiende plaats. STVV moet dan weer stilaan naar beneden beginnen kijken na deze 0 op 9. De thuisbalans van STVV kleurt stilaan erg rood: amper 8 op 30 haalden de Kanaries dit seizoen in wat ooit 'de Hel van Stayen' was.