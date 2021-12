Cercle Brugge met negen op negen naar kraker tegen Seraing: "Jammer dat we hem moeten missen"

Cercle Brugge boekte in Sint-Truiden de derde opeenvolgende zege. Daarmee klimt de ploeg van Dominik Thalhammer over Zulte Waregem naar plaats zestien in de rangschikking.

Cercle-doelman Thomas Didillon keek veelal werkloos toe, maar pakte uit met een prima parade op een knal van Yuma Suzuki. Het bleek het kantelpunt, want niet veel later lukte Matondo de 1-2. Diep in blessuretijd werd de Franse doelman van Cercle voor een tweede keer geklopt, maar het doelpunt van Cacace werd afgekeurd.

"Toen ik dat schot in doel zag belanden, voelde ik zoveel ontgoocheling. Een gelijkspel zou zo onverdiend zijn. Ik zei meteen tegen Van der Bruggen dat het een twijfelgeval was. Gelukkig draaide het in ons voordeel uit."

Veel tijd om na te genieten van de derde opeenvolgende competitiezege is er niet. Dinsdag komt met Seraing een rechtstreekse concurrent onderin op bezoek. "Punten pakken blijft sowieso de opdracht. Ik vind dat we een pluim verdienen voor de manier waarop we in deze moeilijke weken de focus hebben kunnen behouden. Het is jammer dat we dinsdag Rabbi Matondo (geschorst, nvdr.) moeten missen. Hij is een atypisch profiel. Hij bracht ons de voorbije wedstrijden met zijn prima afwerking eindelijk wat efficiëntie bij."