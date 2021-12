Dé fase in STVV-Cercle Brugge: hiervoor wordt gelijkmaker in 97ste minuut afgekeurd

Invaller Liberato Cacace leek in minuut 97 zijn gram te halen. De Nieuw-Zeelander poeierde een afgeslagen hoekschop door een bos van benen in doel en leek STVV zo een punt te bezorgen. Een vijftal minuten later velde ref Kevin Van Damme het verdict: geen doelpunt, na hinderlijk buitenspel van Suzuki

Cercle Brugge leek zijn negen op negen in rook te zien opgaan. Tot Kevin Van Damme door VAR Alexandre Boucaut naar het scherm geroepen werd. Het was aan de ref om te oordelen of Yuma Suzuki bij het schot van Cacace Cercle-doelman Didillon hinderde met zijn positie. Kevin Van Damme oordeelde dat dat het geval was.

Jammer voor Sint-Truiden maar wel terecht afgekeurde goal. #STVCer pic.twitter.com/GlSJH5IjPl — Franky Frateur (@FrankyFrateur) December 11, 2021

Ok, het beeld op de zijkant toont de impact niet goed. Terecht afgekeurd. #STVCER Nu gewoon nog wat sneller die lijn kunnen trekken 😬 https://t.co/FVEYYrdVE1 pic.twitter.com/3ixyTOXLHk — Pieter-Jan Claeysens (@PieterxJan) December 11, 2021

Daarna was het de beurt aan het VAR-team om de buitenspellijn te gaan trekken. En die lijn was onverbiddelijk: Suzuki bevond zich enkele centimeters buitenspel, waardoor het doelpunt werd afgekeurd. De ontreddering was enorm bij STVV. T1 Bernd Hollerbach liet zijn ongenoegen te duidelijk blijken en werd nog op een rood karton getrakteerd.

Bij Cercle Brugge lieten ze het niet aan hun hart komen. De Vereniging kwam met de schrik vrij en zet zijn opmars verder. Na de recente negen op negen wipt het over Zulte Waregem naar de 'veilige' zestiende plaats.

😍 “Yes, Yes, Yes!” 🟢⚫️ #levecercle Cercle Brugge (@cercleofficial) December 11, 2021