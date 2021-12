Doelpunt in slotminuut zorgt voor driepunter in Kortrijk - Leuven, VAR eist andermaal hoofdrol op

KV Kortrijk en OH Leuven mochten de zaterdag openen tegen elkaar in het Guldensporenstadion. Beide ploegen stonden dicht bij elkaar in de stand en dus zou het vuurwerk kunnen worden. De VAR en ref eisten een hoofdrol op, na de koffie kregen we ook sportieve hoogtepunten en doelpunten te zien.

KV Kortrijk stond vooraf tiende, maar OH Leuven op een veertiende plaats volgde maar op een aantal punten. Hoogspanning dus in het Guldensporenstadion, waar Belhocine liefst vijf nieuwe namen tussen de lijnen dropte.

VAR eist hoofdrol op

Badamosi verving namelijk de geblesseerde Gueye, ook Mbayo, Dewaele, Kadri en Vandendriessche begonnen aan de match. Marc Brys van zijn kant miste draaischijf Xavier Mercier door een schorsing, verder zette hij enkel Al-Tamari op de bank ten gunste van De Sart en Shengelia.

© photonews

© photonews

In de eerste helft kregen we nauwelijks kansen die naam waardig te zien, maar waren het ref Vergoote en vooral VAR Laforge die een hoofdrol opeisten. Palaversa was al na twee minuten het eerste kind van de rekening, na een soort van compensatie moest ook Sory Kaba nog voor de pauze naar de kant. Lees er HIER nog eens wat meer over!

Sportieve hoogtepunten na de rust

Sportieve hoogtepunten dan maar? Daarop was het wachten tot in de tweede helft. Trent Sainsbury trok als centrale verdediger een aantal keren ten strijde en de eerste keer dat hij zijn eigen kans ging leverde dat ook meteen de 1-0 op.

Selemani kwam wat later een teentje te kort om de 2-0 tegen de touwen te duwen, terwijl de bezoekers steeds beter in de wedstrijd kwamen. Maertens en De Norre roerden zich, maar het was uiteindelijk de ingevallen Jesse Sekidika die met zijn eerste actie van de match voor de gelijkmaker wist te zorgen.

© photonews

© photonews

Twee knappe schoten in het zijnetje, goed voor twee doelpunten in een wedstrijd die in de tweede helft wel baat leek te hebben bij de vrijgekomen ruimte door de tien tegen tien-situatie. Een echte topmatch werd het nooit, het gelijkspel leek dan ook in de maak.

Tot Faïz Selemani in de slotminuut een lange bal prima kon meepakken, zijn man kon uitschakelen en op een moeilijke grasmat de 2-1 tegen de touwen kon rammen. De Kerels worden zo voor minstens eventjes achtste in het klassement.