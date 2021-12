Overijverige VAR Laforge zorgt voor twee rode kaarten in #KVKOHL: "Arm België" en "Hoelang moeten we dit nog tolereren?"

In minuut 2 haalde Nicolas Laforge scheidsrechter Jasper Vergoote een eerste keer naar het scherm, voor een fout van Palaversa op Malinov.

De Kortrijk-middenvelder raakte wel degelijk de scheen van de Leuvenaar, maar daarmee was alles toch wel zo'n beetje gezegd.

Nog voor de pauze moest echter ook Leuven met tien verder, nadat Sory Kaba in een duel de hiel van Dewaele had geraakt.

De reacties via de sociale media na de twee interventies logen er ook absoluut niet om:

Daar is de - al even belachelijke - compensatie. ARM BELGIË. #KVKOHL

Tjongejonge, als dat het niveau van het scheidsrechtergild is, dan kunnen we beter de arbiter afschaffen #KVKOHL

#KVKOHL @RoyalBelgianFA Hoe lang moeten we in de @ProLeagueBE dit bedenkelijk niveau van zowel scheidsrechters als #var tolereren. Op Europees niveau lachen ze ons vierkant uit.

als dit het scheidsrechterlijk niveau in Belgie is dan zijn we nog lang niet waar we moeten zijn ... wat een drama zeg! #kvkohl