Helemaal opnieuw aan de oppervlakte na moeilijke weken? "Blij voor hem" en "We verliezen dankzij een klassedoelpunt van hun speerpunt"

Hij zat de voorbije weken in een vormdip en gaf dat zelf ook ruiterlijk toe. Tegen OH Leuven zorgde hij echter voor een levensbelangrijk doelpunt in de slotminuten. "Ik ben heel blij voor hem", klonk het bij de ploegmaats.

Gemiste strafschoppen, gemiste kansen, moeilijke momenten: het overkwam Faiz Selemani allemaal de voorbije weken en maanden. Maar tegen OH Leuven viel de puzzel dan toch nog eens in elkaar. Een heerlijke assist vanop rechts was het van Fixelles, maar ook de controle, actie en afwerking mochten er meer dan zijn. Klassedoelpunt "Hij voelde zich de voorbije weken wat minder, dus het moet voor hem heel aangenaam zijn dat hij kon scoren. Het was heel mooi gedaan. Dit is belangrijk voor hem", aldus Trent Sainsbury. "Kortrijk wint, met dank aan hun absolute speerpunt misschien wel", was Marc Brys dan weer duidelijk. "We verliezen de wedstrijd door een klassedoelpunt, dat is ook de kwaliteit van Kortrijk.