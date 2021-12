3-0: Club Brugge zonder veel moeite voorbij Zulte Waregem (al heeft het geluk met clean sheet)

Zonder echt indrukwekkend te spelen, heeft Club Brugge eenvoudig gewonnen van Zulte Waregem. Blauw-Zwart blijft zo als enige in het spoor van Union na het verlies van Antwerp tegen Standard.

Vroege voorsprong

Clement koos er opnieuw voor om Vormer op de bank te laten, net als diens landgenoot Bas Dost. Voor Cisse Sandra was er wel opnieuw plaats in de basis. Achterin ging Clement opnieuw voor een viermansdefensie. Bij Zulte Waregem moest het gevaar vooral van het trio Gano-Vossen-Dompé komen.

Club Brugge deed er niet lang over om de muur van Zulte te doorbreken. Cisse Sandra miste eerst nog een grote kans maar in de 12e minuut was het toch raak. De Ketelaere kreeg veel ruimte in de 16, kapte zich vrij en trapte de 1-0 laag in doel.

Zulte Waregem kan niet profiteren

De thuisploeg bleef de dominantste maar de zo al fragiele verdediging speelde wel met haar geluk. Tot drie keer toe kon de Club-defensie niet goed ontzetten achterin. Gano trapte de grootste kans oog in oog met Mignolet over.

Bij de rust greep Clement door youngster Sandra van het veld te halen. De formatie werd wat aangepast want Ruud Vormer mocht de ploeg op sleeptouw nemen. Dury hield Seck in de kleedkamer voor Doumbia.

Club breidt voorsprong verder uit

Ruud Vormer inbrengen betekent ook dat de Nederlander de kapiteinsarmband omdoet en de corners trapt. Op één van die corners belandde de bal via Balanta in het strafschopgebied. Rits reageerde als eerste en schoof de 2-0 in doel.

Met de dubbele voorsprong op het bord kon Club wat terugzakken waardoor Zulte Waregem wat meer in het stuk voorkwam, al ware het zonder echt gevaarlijk te zijn.

De Ketelaere miste eerst nog een grote kans op de 3-0 maar enkele minuten later was het toch raak. Ditmaal fungeerde De Ketelaere als aangever voor Noa Lang, die de 3-0 van dichtbij in een leeg doel kon trappen.

Club leek na de 3-0 wel nog zin te hebben in een vierde doelpunt maar dat kwam er uiteindelijk toch niet. Sterker zelfs, een fout van Mignolet leidde wel bijna de 3-1 in. De Brugse doelman kon een lage voorzet niet klemmen waardoor Gano makkelijk profiteerde. Bij het bekijken van de beelden merkte de VAR echter voorafgaand buitenspel op waardoor de eerredder van Zulte Waregem niet door ging.

Zo is het Mignolet en de Brugse defensie toch gelukt om voor de eerste keer sinds 15 oktober tegen Kortrijk de netten nog eens schoon te houden. Zulte Waregem is door de overwinningen van de concurrenten afgegleden naar de voorlaatste plaats.