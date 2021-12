Club Brugge wint wel met 3-0 maar defensieve zorgen zijn niet weg: "Ik zie dat we aan het groeien zijn"

Club Brugge had niet veel moeite tegen Zulte Waregem zondagavond, al schoot het zichzelf wel bijna (meermaals) in de voet.

Dat Club Brugge met 3-0 wint tegen Zulte Waregem kunnen we allesbehalve onverdiend noemen. Blauw-zwart creëerde de meeste kansen en was het gevaarlijkste voor doel. "Die 9/9 in de competitie doet deugd", vertelt coach Philippe Clement.

"Enkele mooie doelpunten maar het voetbal was nog niet altijd even goed. We moeten blijven werken en dat doen we, ook door nieuwe jongens te integreren in de ploeg al blijft het belangrijk om de punten te pakken."

Voor de eerste keer sinds oktober lukte het Club om een clean sheet te behalen. Al had het geluk dat Zulte Waregem niet kon profiteren van het slecht uitvoetballen in de eerste helft. "We geven geen kansen weg eigenlijk, tenzij op enkele voorzetten maar we weten dat ze daar sterk in zijn."

"De fouten die we maken vertrekken vanuit balbezit maar je mag niet vergeten dat zoiets steunt op automatismen en er veel nieuwe jongens in de defensie spelen. Ik onthoud dat we met 3-0 gewonnen hebben en dat de balans beter is in het team, ook vanachter is het groeiende", besluit Clement positief.