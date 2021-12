Bossut krijgt opnieuw drie doelpunten in het mandje: "Moeten zo snel mogelijk punten pakken"

Doelman zijn van Zulte Waregem is geen fijn beroep dit seizoen.

Met 41 tegendoelpunten uit 18 wedstrijden heeft Zulte Waregem op papier de slechtste defensie van België. Tegen Club Brugge werd het gemiddelde nog wat aangedikt door met 3-0 de boot in te gaan in Jan Breydel.

"We hebben wel enkele opportuniteiten gekregen maar er niet van kunnen profiteren. Tegen Club Brugge zal je niet veel kansen krijgen dus dan moet je er ook beter mee omspringen", zucht Bossut na de wedstrijd.

"We hebben een overwinning nodig om dat vertrouwen op te krikken. We zijn afgegleden naar de voorlaatste plaats door de winst van Cercle maar ik ben ervan overtuigd dat wij ook nog wedstrijden gaan winnen. Liefst zo snel mogelijk, ik hoop dat we voor het nieuwe jaar nog wat punten kunnen pakken", klinkt het.

De komende twee wedstrijden speelt Zulte Waregem aan de Gaverbeek tegen Union en KV Mechelen, geen eenvoudige tegenstanders. "We zullen de steun van het publiek nodig hebben dan. Het zal met zijn allen moeten gebeuren om ons naar veilige oorden te brengen. Er komen twee thuiswedstrijden aan en daar moeten we proberen om alle punten thuis te houden", besluit de doelman strijdvaardig.