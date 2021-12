Vormer en Clement op ramkoers? 'Aanvoerder van Club Brugge is het beu en gaat verhaal halen bij coach'

Ligt Ruud Vormer op ramkoers met Philippe Clement? Ook de voorbije wedstrijden moest de aanvoerder tevreden zijn met een plaats op de bank en een handvol speelminuten.

En dat pikt de Nederlander niet langer. Het Nieuwsblad weet dat Ruud Vormer in de aanloop naar de partij tegen Zulte Waregem verhaal is gaan halen bij Philippe Clement. De Nederlander kan zich niet vinden in de rol die zijn coach voor hem voorziet.

We schreven eerder al dat een miscommunicatie aan de basis ligt van de problemen tussen Vormer en Clement. De coach van de landskampioen had zijn aanvoerder voor aanvang van het seizoen laten weten dat hij niet meer alles zou spelen.

Miscommunicatie

Vormer ging akkoord met die voorwaarden, maar was in de veronderstelling dat hij nog steeds een héél belangrijke rol zou spelen bij Club Brugge. Tegenwoordig is de aanvoerder echter tweede viool en speelt hij amper in de topwedstrijden.