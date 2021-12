Afglijden naar 17e plaats doet Dury niet veel: "Voor de club maakt dat nu niet uit"

Door de overwinning van Cercle Brugge is Zulte Waregem opnieuw afgegleden naar de voorlaatste plaats in het klassement. Op bezoek bij Club Brugge lukte het Essevee niet om punten te pakken.

"Het was een verdiende overwinning voor Club", was Dury eerlijk na de 3-0 nederlaag tegen Club Brugge. "De eerste helft hadden we alles vrij goed onder controle, behalve een tweetal momenten dat we de lopende mensen niet volgen. Als we iets beter onze pressing inzetten, konden we daar misschien wel een keertje scoren", zag hij.

Dat Club Brugge met een gelukje op 2-0 kwam hielp de troepen van Dury ook niet. "Het wordt moeilijk dan, zeker omdat het vertrouwen al wat dieper zit bij ons. Je probeert dan terug te grijpen naar de organisatie maar dan valt die derde en is het helemaal over."

Door de verliespartijen tegen Anderlecht en Club (en de 9/9 van Cercle Brugge) moet Zulte Waregem beginnen vrezen voor het behoud. "Of je nu 15e, 16e, 17e, of 18e staat... Of dat nu vandaag 17e is of 15e, dat maakt voor de club niet uit. We moeten er proberen uit te geraken."

"We hebben een zwaar luik op verplaatsing onsuccesvol afgesloten. Nu volgen twee thuiswedstrijden waarin we punten moeten pakken (tegen Union en KV Mechelen). Het zal lastig zijn maar deugd doen om voor nieuwjaar nog enkele punten te kunnen pakken", besluit Dury.