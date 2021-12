De Ketelaere twijfelt niet ondanks bankzittersstatuut Vormer: "Hij is nog steeds onze kapitein en echte leider"

Charles De Ketelaere was opnieuw van belang voor Club Brugge met een doelpunt en een assist. De marktwaarde van de youngster blijft maar stijgen.

Opnieuw een doelpunt en een assist voor De Ketelaere tegen Zulte Waregem. Essevee is de favoriete tegenstander van de jonge Rode Duivel blijkbaar want in totaal heeft hij er al 4 gemaakt en 4 assists gegeven tegen Zulte Waregem. "Ik had er zelf nog niet aan gedacht eerst, maar het begint nu wel een leuk dingetje te worden. Mijn eerste voor Club was ook tegen Zulte, in de beker, en die zal ik altijd onthouden. Al die andere nu niet bepaald", lacht De Ketelaere na de wedstrijd.

Club won op cruise control met 3-0 en pakte ook nog eens een clean sheet, dat was geleden van 15 oktober. "Hopelijk bouwen we hierop verder met die 9/9. Soms was er wel eens een heet standje achterin dus ik hoop dat de ploeg vertrouwen put uit deze clean sheet. De kwaliteit achterin is er, dus ik ben ervan overtuigd dat er nog wel wat zullen volgen", klinkt het overtuigd.

Vormer

Dat Ruud Vormer in de Champions League niet startte, was geen verrassing meer. Tegen Zulte Waregem begon de Nederlander echter opnieuw op de bank. De Ketelaere twijfelt echter niet aan het statuut van Vormer binnen de ploeg.

"Hij blijft onze kapitein. Ruud heeft al veel voor de club gedaan en zal ook nog veel doen in de toekomst. Het is een echte leider en hij zet zich altijd in, ongeacht dat hij speelt of niet. Dat is wel iets om respect voor te hebben", besluit De Ketelaere.