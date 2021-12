Leider Union haalt het nu wél van - zwaar gehavend - KV Mechelen en zet Antwerp op zeven punten

Slechts één keer in de voorbije zeven onderlinge duels had Union het gehaald van KV Mechelen. Dat zakte wel gehavend af naar het Dudenpark en de leider legde veel meer dreiging in zijn spel. Dat resulteerde in een verdiende overwinning, waardoor Union ten opzichte van Antwerp al zeker uitloopt.

Het vizier van de twee ploegen stond in het eerste halfuur niet helemaal scherp afgesteld. Het snelle aanvalsspel van Union leverde de meeste schietkansen op, alleen duurde het eventjes eer er ook binnen de palen werd geschoten. Nielsen deed dat wel na een knappe actie tussen verschillende middenvelders: de Deen besloot op de voeten van Thoelen. © photonews Kort hierna lag de bal wel in het mandje: Mitoma met de versnelling en de perfecte assist, Vanzeir tikte aan de tweede paal tegen zijn ex-ploeg de 1-0 binnen. Niet onverdiend voor Union en ook geen toeval dat Mitoma, met heel veel dreiging en snelheid in zijn acties, aan de basis lag. © photonews KV Mechelen gaf niet op, getuige hiervan de stevige kopbal van De Camargo in het begin van de tweede helft. De redding van Moris mocht er ook zijn. Geen 1-1 geïncasseerd dus door de Unionisten, wel zouden ze er 2-0 van maken. Lapoussin speelde na zijn knappe actie door naar Teuma, die de 2-0 in doel plaatste. © photonews KV Mechelen knock-out? Nog niet, want Storm kon alleen op doel af met de aansluitingstreffer aan zijn voet. De man die dit seizoen al acht doelpunten maakte schoot echter over: deze misser deed vermoeden dat het echt niet de namiddag of avond van Malinwa ging worden. © photonews In de slotfase ondernam Storm nog een keer een poging, deze keer lag Moris in de weg in de korte hoek. Ook die laatste was een tevreden Unionist: de clean sheet bleef op het bord, ook al omdat een late binnentikker van De Camargo afgekeurd werd voor buitenspel. Union realiseerde wat Antwerp dit weekend niet lukte: een thuiswedstrijd winnend afsluiten, de leider doet dus goede zaken.