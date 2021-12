Eens niet Undav of Vanzeir maar wel doelman van Union man van de match: "De fles mag naar hem gaan"

Vaak is het Undav of Vanzeir die bij Union 'in de picture' staat. Man van de match was echter doelman Anthony Moris in het treffen met KV Mechelen, nota bene één van zijn ex-clubs. Dat gaf ook zijn trainer Felice Mazzù alleszins aan.

Uiteraard mogen ook de doelpunten van Vanzeir en Teuma niet vergeten worden. Al is het een feit dat ook KV Mechelen kansen had en op die momenten Moris pal stond. In het begin van de tweede helft pakte de Luxemburger uit met een uitstekende save op een kopbal van De Camargo, op een moment dat het nog 1-0 stond.

In de slotfase lag Moris dan weer in de weg op een poging van Storm. Ook aan het afgekeurde doelpunt van KV Mechelen ging een puike redding van Moris vooraf. Kortom: de doelman had zeker een groot aandeel in de overwinning van USG. De thuissupporters zongen hem dan ook luid toe.

Het was een groots collectief werk

"Ik was er op gebrand om nog eens de nul te houden", gaf Moris ook aan na de match. "Dat was al lang geleden. Ik heb de ploeg kunnen helpen, maar het is vooral een groots collectief werk. Op het moment van de afgekeurde goal waren er nog twee minuten te spelen. Dan weet je dat er nog lange ballen komen naar De Camargo. Het was slecht geweest als we op dat moment een doelpunt hadden geïncasseerd."

Het zal zijn trainer plezier dat het sluitstuk van Union ook het ploegbelang benadrukte, al was Mazzù de eerste om op de glansprestatie van Anthony Moris te wijzen. "De fles voor man van de match mag naar hem gaan. Ik ben heel tevreden voor hem. Het is misschien deels door de missers van Mechelen, maar ook door zijn reddingen dat we de nul konden houden."